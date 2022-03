Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Erzeugerpreise in den USA stiegen im Februar um 0,8% gegenüber dem nach oben korrigierten Anstieg von 1,2% im Januar und lagen damit leicht unter den Marktprognosen von 0,9%, so die Experten von XTB.Die Preise für Waren seien um 2,4% gestiegen und damit so stark wie noch nie seit Beginn der Datenerhebung im Dezember 2009, was vor allem auf einen Anstieg der Benzinkosten um 14,8% zurückzuführen sei. Im Gegensatz dazu sei der Index für frisches und trockenes Gemüse um 9,4% gesunken. In der Zwischenzeit seien die Preise für Dienstleistungen unverändert geblieben, da ein Anstieg der Kosten für Transport- und Lagerdienstleistungen um 1,9% und ein Anstieg der Margen für Handelsdienstleistungen für die Endnachfrage um 0,2% einen Rückgang des Index für Dienstleistungen für die Endnachfrage ohne Handel, Transport und Lagerhaltung um 0,4% ausgeglichen habe. Im Jahresvergleich sei die Inflation der Erzeugerpreise unverändert bei 10% geblieben und damit auf einem Niveau, das seit 1981 nicht mehr beobachtet worden sei. Die Kerninflation sei im Februar um 8,4% im Jahresvergleich gestiegen und habe damit leicht unter dem nach oben korrigierten Anstieg von 8,5% im Januar und den Schätzungen der Analysten gelegen, die von einem Anstieg um 8,7% ausgegangen seien. In den Februar-Daten sei der Preisanstieg bei Öl und anderen Rohstoffen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar noch nicht berücksichtigt. (15.03.2022/alc/a/a) ...

