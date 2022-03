Der Spezialist für CAD-Software-Lösungen (Computer Aided Design) hat das vergangene Jahr erneut mit Bestmarken abschließen können. Umsatz plus 9 %, Nettogewinn um 14 % verbessert und für dieses Jahr werden erneute Bestwerte signalisiert (natürlich unter Vorbehalt der aktuellen Lage).



So soll der Gewinn um weitere 8 bis 12 % verbessert werden. Und das Ganze in der Hauptsache auf organischer Basis, größere Akquisitionen sind nach Aussagen von MuM nicht geplant. Das öffnet weiteres Comeback-Potenzial für die Aktie, die gerade an ihrem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage angeschlagen hat.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann", Ausgabe 21.



