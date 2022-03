NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas mit "Outperform" und einem Kursziel von 350 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analystin Aneesha Sherman begann in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Beobachtung von US-Bekleidungshändlern, darunter auch der deutsche Sportartikelhersteller. Adidas sei ihr "Top Pick" im Sportbereich - getrieben von den Innovations- und Marketing-Investitionen der Herzogenauracher./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2022 / 20:01 / UTC

