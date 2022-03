Boxberg-Schweigern (ots) -Das 60-jährige Traditionsunternehmen HOFMANNs, das für hochwertige, von Hand gekochte Menüs und maßgeschneiderte Verpflegungskonzepte steht, tritt künftig in einem neuen Erscheinungsbild auf. Der Marken-Relaunch folgt der neuen Unternehmensstrategie und zielt auf die neue Positionierung und Markenidentität. Kernelemente der grundlegend überarbeiteten Markenstrategie sind der neue Name HOFMANNs mit neuem Logo, eine neue Bildsprache und der neue Onlineshop. "Wir haben im vergangenen Jahr viel in die Weiterentwicklung von HOFMANNs investiert, um die Marktposition zukünftig weiter zu festigen und auszubauen. Ein wichtiger Meilenstein der Unternehmensstrategie ist dabei die visuelle Modernisierung", so CEO Dennis Gmeiner.HOFMANNs heißt "Hochgenuss. Ganz persönlich."Kulinarik, Handwerk und Qualität - dafür steht HOFMANNs seit der Unternehmensgründung in den 1960er Jahren. Diese Werte finden sich auch heute noch im Unternehmen wieder: Die Leidenschaft, mit der gute Gerichte noch von Hand selbst gekocht werden. CEO Dennis Gmeiner betont: "Dies ist außergewöhnlich in der Branche. Mehr als 100 Köche und Metzger entwickeln Rezepte in unserer Manufaktur und bereiten sie persönlich zu, meist mit Produkten aus der Region. HOFMANNs Menüs sind einfach ehrlich, ohne Geschmacksverstärker und künstliche Farb- oder Aromastoffe frisch zubereitet. Das ist uns wichtig, denn wir verstehen Essen als kulturelle Identität und wollen Genussmomente vermitteln." Um den ökologischen Grenzen entgegen zu wirken, rückt Nachhaltigkeit bei HOFMANNs mit der Implementierung der Neuausrichtung signifikant in den Mittelpunkt, mit dem Ziel, die Regionalität der Produkte, umweltschonende Menü-Kreationen und Verpackungslösungen auch zukünftig weiter auszubauen und voranzutreiben.Neues Corporate Design steht für Identität und ZukunftDas neue HOFMANNs Logo verbindet Tradition, Modernität und Ästhetik. Als markantes Element rückt der Name in den Mittelpunkt für den Kunden. Die neue Farbgebung mit frischen Grüntönen spiegelt den modernen Zeitgeist und zukunftsgerichteten Blick von HOFMANNs wider. Durch die Schreibweise in Versalien drückt der neue Logo-Schriftzug insbesondere Stärke und Selbstbewusstsein aus, was durch das explorierte "O" unterstützt wird und gleichzeitig die Offenheit sowie Nähe zum Kunden symbolisiert. "Unser Relaunch ist sehr aussagekräftig und mutig. Er vermittelt unsere neue Markenidentität und angepasste Positionierung perfekt und hebt uns somit von ähnlichen Angeboten ab", so Mascha Lampert, Chief Marketing Officer und Chief Digital Officer.CEO Dennis Gmeiner ergänzt: "Damit sind wir optimal aufgestellt, um bestehende Kundengruppen in der Verpflegungsbranche verlässlich abzuholen und in eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft mitzunehmen, aber auch, um neue Zielgruppen und Marktsegmente anzugehen. Dabei fokussieren wir uns auf langfristiges Wachstum, eine höhere Wertschöpfung und die Bedürfnisse sowie Ansprüche unserer Kunden."HOFMANNs als starker PartnerUm in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld seine Position weiter zu stärken, treibt HOFMANNs Innovationen und Nachhaltigkeit bei Produkten und Prozessen voran. "Wir machen keine Kompromisse bei der Qualität - egal, ob beim Produkt oder beim Service", so CEO Dennis Gmeiner, der seit letztem Oktober die Geschäftsführung gemeinsam mit Rainer Baumgärtner, CFO, verantwortet. "Wir arbeiten mit starken Marken und Partnern in allen Bereichen des Unternehmens." Das Ziel ist es dabei, dass der Kunde noch näher in den Fokus rückt, neue Segmente erschlossen und maßgeschneiderte, innovative Produktkonzepte angeboten werden. Neben neuen Rezepturen, neuen Menü-Kreationen und Kooperationen setzt HOFMANNs auch auf optimierte Kundenerlebnisse, effiziente Logistik, Online-Bestellsysteme, Apps und Web-Anwendungen. Der neue Onlineshop wird Mitte März gelauncht und erlaubt es den Kundenansprüchen sowie -bedürfnissen gerecht zu werden. Ziel ist es, mit neuen Technologien Geschäftsabläufe und das Informationsmanagement zu verbessern und dabei alle wichtigen Tools aus einer Hand anzubieten. HOFMANNs soll damit als Fullservice-Dienstleister zukünftig schrittweise noch effizienter werden und sich als Marktführer etablieren.Über HOFMANNsDas bereits 1960 gegründete Unternehmen Hofmann Menü-Manufaktur hat seinen Hauptsitz in Boxberg-Schweigern und ist einer der führenden deutschen Anbieter von maßgeschneiderten Verpflegungssystemen mit tiefkühlfrischen Menüs für die Gemeinschafts- und Sozialverpflegung sowie Kindertagesstätten. Der Versorgungsspezialist stellt seine Gerichte mit einem Team von über 100 Köchen und Metzgern in handwerklicher Meisterqualität mit meist regionalen Produkten her. Die Menüs sind ohne Geschmacksverstärker, ohne künstliche Farb- oder Aromastoffe und ohne naturidentische Aromastoffe. An insgesamt vier Produktions-Standorten in Deutschland und Österreich mit rund 1.200 Mitarbeitern werden täglich bis zu 200.000 Menüs von Hand gefertigt. Transport und Verpackung sind CO2-neutral durch die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten und myclimate sowie durch den eigenen Fuhrpark für die tägliche Auslieferung. Die Cellulose-basierte Biopap-Schale besteht aus nachwachsenden Rohstoffen.Aus der Gemeinschaftsgastronomie kommend erweitert das Unternehmen seine Vertriebskanäle, um über den Onlineshop und per Lieferservice mit eigenem Fuhrpark Geschäftskunden und Endverbraucher zu erreichen. Mit einem radikalen Marken-Relaunch und einer stärkeren und effizienteren Kunden- und Vertriebsorientierung werden langfristiges Wachstum und höhere Wertschöpfung angestrebt. So geht das Unternehmen nach dem Marken-Relaunch mit einem neuen Namen, einem neuen Logo und einem ganz neuen Design in die Zukunft. Content und Struktur der digitalen Plattformen wie Website und Onlineshop sind komplett überarbeitet, so dass die Usability auch mobil verbessert und die Conversion gesteigert wurde. 