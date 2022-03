Während der Gesamtmarkt am Dienstag im Tagesverlauf seine Verluste reduziert hat, notiert der Solar- und Windparkbetreiber Encavis bereits den ganzen Tag klar im Plus. Der SDAX-Konzern hat starke vorläufige Zahlen vorgelegt und damit für neue Impulse gesorgt, nachdem die neue Green-Tech-Euphorie an den Märkten die Aktie zuletzt bereits angetrieben hatte.Dank des starken Anstiegs der Strompreise hat Encavis die eigenen Ziele übertroffen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um fast 13 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...