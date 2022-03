In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Facebook wegen des Ukraine-Kriegs seine Hatespeech-Policy etwas lockerer ausgelegt hat. Mordaufrufe, etwa gegen Wladimir Putin, wurden nicht per se sanktioniert. Das ändert Meta jetzt wieder. In internen E-Mails soll Facebook-Mutter Meta vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs seine Content-Moderator:innen angewiesen haben, Hatespeech, wie Aufrufe zu Gewalt oder Mord, gegenüber Wladimir Putin, Alexander Lukaschenko und dem russischen Militär, zuzulassen. Die Anweisung galt für mehrere vorrangig osteuropäische Länder, hatte aber für Aufsehen auch in der westlichen Welt gesorgt - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...