Man muss die Schulen nicht mit der Bundeswehr vergleichen. Für Kinder, die daheim keine Förderung erhalten oder erhalten können, sind die Schulen aber schon lange nur bedingt bildungsbereit. Und um noch einen anderen Vergleich zu wagen: Wer nicht privat "versichert" ist - durch bildungsorientierte Eltern oder Großeltern -, hat in unseren Schulen das Nachsehen. Seit vielen Jahren und seit Corona erst recht, wie die Entwicklungsforscher der Universität Dortmund belegt haben. Das ist nicht das Versäumnis der Lehrerinnen und Lehrer, sondern einer gescheiterten Bildungspolitik. Einer Politik, die Kitas als Verwahrgarantie für die Kinder berufstätiger Eltern missversteht - und auch dabei häufig scheitert. Einer Politik, die aller Pisa-Ergebnisse zum Trotz ignoriert, dass längst die überwiegende Zahl der Grundschüler aus bildungsfernen Milieus stammt - nicht immer nur mit migrantischen Wurzeln. Einer Politik, die sich für pädagogische Reformkonzepte und PR-taugliche Pilotprojekte erwärmt anstatt deutlich mehr Lehrer einzustellen. Einer Politik, die nicht fähig ist, die Zersplitterung der föderalen Struktur zu überwinden. Und einer Politik, die verlernt hat, pragmatische Lösungen anzugehen wie die Reaktivierung pensionierter Lehrer und die Rekrutierung von Unterstützungskräften in alleiniger Verantwortung der Schulleiter. Das ist nicht nur das Versagen von 16 Schulministern, sondern auch von 16 Regierungschefs. Derart ungenügend gerüstet dürfen Grundschullehrer und Lehrer an Haupt- und Gesamtschulen nun die ukrainischen Flüchtlingskinder aufnehmen. Das ist schlicht frustrierend.



