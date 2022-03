DGAP-Ad-hoc: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

MEDIQON Group AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen



15.03.2022 / 17:50 CET/CEST

MEDIQON Group AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen Der Vorstand der MEDIQON Group AG (ISIN: DE0006618309) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Altaktionäre und öffentlichem Angebot durch Ausgabe von bis zu 3.999.820 neuen Aktien beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dabei unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals von EUR 10.999.513,00 um bis zu EUR 3.999.820 auf bis zu EUR 14.999.333,00 gegen Bareinlagen erhöht werden. Der Wertpapierprospekt und das Bezugsangebot werden - vorbehaltlich der Genehmigung des Wertpapierprospektes durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - voraussichtlich in der Kalenderwoche 11 (21. - 25. März) 2022 veröffentlicht. Der Bezugspreis wurde auf EUR 10,40 je neuer Aktie festgelegt. Die Preisfestsetzung folgt dabei der für die Barkapitalerhöhung im November 2021 angewandten Bewertungslogik. Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären als mittelbares Bezugsrecht eingeräumt. Das Bezugsverhältnis wurde auf 11:4 festgelegt, d.h. elf bestehende Aktien berechtigen zum Bezug vier Neuer Aktie zum Bezugspreis. Die Bezugsfrist beginnt am Tag nach Veröffentlichung des Wertpapierprospekts, 0:00 Uhr und endet 10 Bankarbeitstage nach Beginn, um 24:00. Mit Beginn der Bezugsfrist, voraussichtlich ab dem 23. März 2022, an werden die bestehenden Aktien der MEDIQON Group AG "Ex-Bezugsrecht" notiert. Aktien, für die die Bezugsrechte nicht ausgeübt werden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten institutionellen Investoren zum Erwerb angeboten. 15.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

