Wie du weißt, gab S&T-Chef Hannes (Niederhauser) wegen Compliance-Vorwürfen einen forensischen Bericht von Deloitte in Auftrag (ich habe dir hier berichtet), um die Vorwürfe des Shortsellers Viceroy Resarch zu entkräften. Jetzt ist er da (hier kannst du nachlesen) und gibt der S&T AG in fast allen Punkten recht. Nur in einem kommt Deloitte zu einer Ungereimtheit: Bei einer Kapitalerhöhung der Funworld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...