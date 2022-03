Die Alibaba-Aktie bricht am Dienstag erneut ein. Für Chinas Internet-Riesen werden das schwächelnde Konsumverhalten und das harte Durchgreifen von Chinas Behörden zur Belastung. Zuletzt verzeichnete der Konzern ein für seine Verhältnisse mickriges Wachstum. An der Börse geht der Niedergang chinesischer Tech-Werte und so auch der von Alibaba weiter - und ein Ende ist nicht abzusehen. "Das goldene Zeitalter des chinesischen Internets liegt wahrscheinlich ...

