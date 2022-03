Halle/MZ (ots) -



Verändern muss und wird sich hingegen das, was neudeutsch "Mindset" heißt - also das Bewusstsein, mit dem die Gesellschaft im Allgemeinen und die Streitkräfte im Besonderen auf das Militärische blicken. Plötzlich wird es vom lästigen Beiwerk zur Überlebensnotwendigkeit, die jedem Bürger unmittelbar einleuchtet. Das wird sich tief einbrennen in Köpfe und Herzen von über 80 Millionen Menschen.



Eine breit angelegte Militarisierung steht nicht zu befürchten. Die Deutschen sind nach dem von ihnen verursachten Zweiten Weltkrieg ein durch und durch friedliebendes Volk geworden. Der Erwartung unserer Nachbarn und Freunde, international mehr Verantwortung zu übernehmen, kamen Wähler und Gewählte in den letzten Jahrzehnten nur widerwillig nach. Der Streit über das Zwei-Prozent-Ziel der Nato legt davon ebenso Zeugnis ab wie jener über die nukleare Teilhabe.



