Der Ölpreis rauscht in den Keller, was gut für Industrieunternehmen in Nordamerika und Europa ist, wo viel Öl verbraucht wird. Dazu sahen wir heute um 14 Uhr auch noch eine hoffnungsfrohe Meldung per Twitter über die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Und zack, fertig ist die gute Laune am Aktienmarkt! Der Dax verliert heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...