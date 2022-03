Zweijähriges Programm für Studierende an europäischen Hochschulen soll durch praktische Erfahrung mit der weltweit führenden Plattform für Zusammenarbeit neuen Bestand an Produktmanagern hervorbringen

Miro, die Online-Plattform zur Beschleunigung von Innovationen durch visuelle Zusammenarbeit, hat heute ein neues Programm für angehende Produktmanager (Associate Product Manager Program) bekannt gegeben, in dessen Rahmen Universitätsstudentinnen und -studenten im Produktmanagement geschult und angeleitet werden sollen. Das Programm von Miro wird unter der Bezeichnung "Associate Product Manager" (APM) angeboten und beginnt im August 2022 am Standort der Amsterdamer Firmenzentrale mit einem erstklassigen Team an Produktmanagern.

"Produktmanagement ist ein Fachgebiet, das uns hier bei Miro sehr am Herzen liegt. Jedes unserer Produktteams hat einen Produktmanager, weil diese Stelle für die Weiterentwicklung der Plattform anhand der Bedürfnisse unserer Benutzer und Kunden entscheidend ist", sagte Thor Mitchell, Leiter des Plattformprodukts bei Miro. "Es kann aber besonders für junge Menschen schwierig sein, in das Produktmanagement als Fachgebiet einzudringen, und aus diesem Grund haben wir ein praktisches Programm mit Mentoraten und Schulungen durch einige unserer begabtesten Produktmanager zusammengestellt."

Bewerbungen für das APM-Programm von Miro stehen Studierenden an einer europäischen Hochschule, die im letzten Jahr eines Studiums der Computerwissenschaften oder eng damit verwandter Fachgebiete sind, können sofort bis zum 31. März 2022 eingereicht werden. Die für das Programm ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten werden im Laufe von zwei Jahren mit zahlreichen Produktteams von Miro zusammenarbeiten und von ihnen lernen, wobei sie Erfahrungen in einer Vielzahl von Themen des Produktmanagements sammeln, darunter Produktstrategie, Produktdesign, Forschung, Planung und Markteinführung. Die angehenden Produktmanager können sich darauf freuen, die Lenkung der Produktentwicklung zu erlernen, indem sie ihre Kompetenzen in Führungsarbeit, Problemlösung und gemeinschaftlicher Arbeit verbessern.

Die Einführung des APM-Programms ist eine Weiterführung des Engagements von Miro für die Robustheit und das Wachstum des Produktmanagements als Arbeitsgebiet. Miro ist stolz auf seine großen Investitionen in den Produktbereich rund um die Welt: als Sponsor von Veranstaltungen wie der ProductCon, als Organisator eigener Produkt-Meetups und als Teilnehmer an Konferenzen wie dem Product Management Festival und MTPEngage.

Das APM-Programm von Miro umfasst auch Hilfeleistungen beim Umzug nach Amsterdam. Weitere Informationen zu den Auswahlkriterien und zum Auswahlverfahren für das APM-Programm von Miro finden Sie auf dem Bewerbungsformular und in den FAQ.

Über Miro

Miro ist eine Online-Plattform für visuelle Zusammenarbeit, die entwickelt wurde, um Kreativität zu entfalten und Innovation in Teams aller Art zu beschleunigen. Die grenzenlose Leinwand auf der Plattform ermöglicht es Teams, ansprechende Schulungen und Sitzungen durchzuführen, Produkte zu entwerfen, Ideen auszutauschen und vieles mehr. Der Hauptsitz von Miro befindet sich in San Francisco und Amsterdam, und das Unternehmen betreut mehr als 30 Mio. Nutzer weltweit, darunter 99 der "Fortune 100". Miro wurde 2011 von Andrey Khusid und Oleg Shardin gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 1300 Mitarbeiter an 10 Standorten weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https://miro.com.

Contacts:

Allison Menozzi

press@miro.com