MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro hat das vergangene Jahr besser beendet als prognostiziert. Nach vorläufigen Zahlen habe der Umsatz 2021 bei 546 Millionen Euro gelegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Mitte Dezember hatte Nagarro die Erwartungen für den Umsatz auf etwa 535 Millionen Euro erhöht. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) betrug voraussichtlich 14,6 Prozent. Hier hatte das Unternehmen zuletzt 14 Prozent in Aussicht gestellt./nas/tih