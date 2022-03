Führungskräfte von Sectigo und SiteLock werden erklären, wie moderne Unternehmen digitales Vertrauen in einer digitalen Cloud- und Hybrid-Cloud-Welt aufbauen können

ROSELAND, New Jersey, March 15, 2022, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Zertifikate und des automatisierten Certificate Lifecycle Management (CLM), gab heute bekannt, dass es nächste Woche als Sponsor und Redner auf dem CloudFest 2022 im Europa-Park, Deutschland, auftreten wird.



Das vom 22. bis 24. März stattfindende CloudFest ist die branchenweit führende Konferenz für Cloud-, Hosting- und Internetdienstleister und befasst sich mit den wichtigsten Trends rund um die Sicherheit von Websites. Als einer der Marktführer im Bereich der Web-Sicherheit mit mehr als 16 Millionen Websites, die derzeit durch das auf Website-Sicherheit und -Überwachung spezialisierte Unternehmen SiteLock geschützt werden, und einer Reihe von Lösungen, darunter automatisierte Lösungen zum Scannen und Patchen von Schwachstellen in Content Management Systemen (CMS), ist Sectigo Diamond Plus Partner auf dem CloudFest.

Sectigo gesellt sich zu einer Reihe führender Branchenexperten und wird erörtern, wie moderne Unternehmen digitales Vertrauen in einer digitalen Cloud- und Hybrid-Cloud-Welt aufbauen können. Die Themen sind:

Mit der Lösuung von Web-Bedrohungen zum Erfolg (https://agenda.cloudfest.com/talk/title-sponsor-sectigo) : 9:45 Uhr MEZ, 24. März: Tim Callan, Chief Compliance Officer von Sectigo, und David Mason, Director of Channel Success von SiteLock, werden im Rahmen einer Präsentation aktuelle Forschungsergebnisse zu den neuesten Website-Bedrohungen vorstellen und Strategien erörtern, die Unternehmen dabei helfen sollen, ihre Umsätze zu steigern, indem sie Trends bei Bedrohungen, wichtige Kundeninformationen und optimierte Lead-Gen-Programme nutzen, um die Sicherheitsprobleme ihrer Kunden zu lösen.

(https://agenda.cloudfest.com/talk/title-sponsor-sectigo) 9:45 Uhr MEZ, 24. März: Tim Callan, Chief Compliance Officer von Sectigo, und David Mason, Director of Channel Success von SiteLock, werden im Rahmen einer Präsentation aktuelle Forschungsergebnisse zu den neuesten Website-Bedrohungen vorstellen und Strategien erörtern, die Unternehmen dabei helfen sollen, ihre Umsätze zu steigern, indem sie Trends bei Bedrohungen, wichtige Kundeninformationen und optimierte Lead-Gen-Programme nutzen, um die Sicherheitsprobleme ihrer Kunden zu lösen. Runder Tisch zur Sicherheit: Neue Strategien für eine zunehmend digitale Welt (https://agenda.cloudfest.com/talk/security-panel-ciso-cto): 16:25 Uhr MEZ, 24. März: Callan wird zusammen mit einer Gruppe von Experten von Intel, Verisign und Acronis darüber diskutieren, was Unternehmen tun müssen, um ihre Netzwerke in einer zunehmend digitalen Welt vor Cyber-Bedrohungen zu schützen.

"Sectigo freut sich, zusammen mit SiteLock als Diamond Plus Partner am CloudFest teilzunehmen, um an den wichtigen Gesprächen über die Sicherheit von Websites in einer zunehmend digitalen Welt teilzunehmen", so Michael Fowler, President, Channel Partners, von Sectigo. "Für Unternehmen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen mit weniger soliden Sicherheitsstrategien, steht unglaublich viel auf dem Spiel. Der jüngste von SiteLock erstellte Bedrohungsbericht hat ergeben, dass fast die Hälfte der KMUs glaubt, sie seien zu klein, um angegriffen zu werden. Unsere Untersuchungen zeigen jedoch, dass kein Unternehmen gegen Angriffe immun ist. Wir werden diese Erkenntnisse auf der Veranstaltung vorstellen und darüber sprechen, wie man digitales Vertrauen für sichere Geschäftspraktiken in einer Cloud- und Hybrid-Cloud-Welt gewährleisten kann."

Wenden Sie sich unter partners@sectigo.com an Sectigo, um einen Termin auf dem CloudFest zu vereinbaren.

Über Sectigo

Sectigo ist ein führender Anbieter von digitalen Zertifikaten und automatisierten CLM-Lösungen.

Über SiteLock

SiteLock ist ein führender Anbieter von umfassenden Cybersicherheitslösungen für Unternehmen. Die cloudbasierten Technologien der Enterprise-Klasse und das umfassende Fachwissen des Unternehmens bieten Organisationen jeder Größe Zugang zu denselben Sicherheitsfunktionen, die auch die größten Unternehmen zum Schutz ihrer Daten, zur Gewährleistung einer sicheren Kommunikation und zur Verteidigung ihrer Websites einsetzen. SiteLock bietet effektive, erschwingliche und zugängliche Lösungen zur automatischen Erkennung und Behebung von Bedrohungen, zur Verhinderung künftiger Cyberangriffe, zur Ermöglichung uneingeschränkter und sicherer Kommunikation und zur Einhaltung von Compliance-Standards. Das 2008 gegründete Unternehmen schützt weltweit mehr als 16 Millionen Unternehmen