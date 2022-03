Die deutschen Aktienmärkte haben am Dienstag in engen Spannen gehandelt und leicht tiefer geschlossen. Die zunehmenden Sorgen über die Bremswirkung der neuen Coronawelle in China drückte auf die Wachstumsprognosen der Investoren. Zudem bleiben die Nerven der Anleger auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine gespannt. Bei den Einzelwerten gaben heute die Aktien von Biontech und Nel ASA deutlicher nach, und auch Tencent und Alibaba schlossen schwächer, nachdem beide Unternehmen die chinesischen Behörden weiter im Nacken haben.Am deutschen Aktienmarkt war der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...