Die SES AI Corporation (NYSE: SES) mit Hauptsitz in Boston, weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von hochleistungsfähigen Akkus aus Lithium-Metall (Li-Metall) für Elektrofahrzeuge und andere Einsatzbereiche, hat heute einen Aktionärsbrief des Gründers und CEO Dr. Qichao Hu auf seiner Website veröffentlicht. Der Aktionärsbrief gibt einen Überblick über SES und unseren Weg in Richtung Kommerzialisierung.

"Trotz der Turbulenzen auf den globalen Märkten sind wir mit Blick auf unseren Geschäftsplan zuversichtlich und erwarten, dass wir im Jahr 2022 mehrere Meilensteine erreichen werden, darunter die Auslieferung des weltweit ersten A-Musters unseres Lithium-Metall-Akkus an unsere OEM-Partner", so Dr. Hu.

Den Aktionärsbrief finden Sie auf unserer Website unter https://investors.ses.ai/news/news-details/2022/Letter-to-Our-March-2022-Shareholders/default.aspx

Über SES

SES ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von hochleistungsfähigen Li-Metall-Akkus für Elektrofahrzeuge und andere Einsatzgebiete. 2012 gegründet, ist SES ein integrierter Li-Metall-Akku-Hersteller, der über starke Kompetenzen in den Bereichen Material, Zellen, Module, KI-gesteuerte Sicherheitsalgorithmen und Recycling verfügt. SES, vormals SolidEnergy Systems, mit Hauptsitz in Boston unterhält Niederlassungen in Singapur, Schanghai und Seoul. Um mehr über SES zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://investors.ses.ai

SES kann seine Website als Kanal zur Verbreitung wichtiger Unternehmensinformationen nutzen. Finanzielle und andere wichtige Informationen über SES werden regelmäßig auf der Website des Unternehmens unter https://ses.ai veröffentlicht und zugänglich gemacht. Neben den Pressemitteilungen, Meldungen an die Securities and Exchange Commission und öffentlichen Telefonkonferenzen und Videoübertragungen von SES sollten Anleger daher diesen Kanal verfolgen.

