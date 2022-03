Das Partnerprogramm erleichtert Partnern die Bestellung vollständig vorkonfigurierter, von Avnet Integrated betriebener Lösungen

Das Edge-Infrastruktur-UnternehmenSunlight.io gab heute bekannt, dass es zusammen mit Avnet Integrated ein digitales Portal (Storefront) für Edge-as-a-Service eingeführt hat. Das Portal bietet Vertriebspartnern von Sunlight.io die Möglichkeit, vorkonfigurierte Edge-Infrastrukturlösungen mit Hardware, Software und zentraler Verwaltung für jeden Standort in der EMEA-Region und bald auch für jeden Ort der Welt zu bestellen.

Mit Sunlight, einer Edge-Infrastrukturlösung, wird die Verwaltung von Edge-Anwendungen so einfach wie in der Cloud. Durch die Transformation der einzelnen Standorte in eine "Mikro-Cloud" können alle bestehenden und neuen Edge-Dienste auf einer einzelnen, hochverfügbaren, platzsparenden und zuverlässigen Hardwareplattform konsolidiert werden. Diese Mikro-Clouds können dann von einem zentralen Management-Dashboard aus als eine dezentrale Cloud verwaltet werden, so dass Anwendungen standortübergreifend mit nur wenigen Klicks bereitgestellt und administriert werden können.

Die Partnerschaft zwischen Sunlight und Avnet Integrated ermöglicht eine E-Commerce-Plattform, auf der ein Edge-Server wie der Lenovo SE350 oder Supermicro E300 mit vorinstallierter Sunlight-Plattform bestellt, vorkonfiguriert und direkt an die gewünschten Edge-Standorte geliefert werden kann. Der Kunde verbindet das Gerät dann einfach mit dem Netzwerk und schaltet es an den einzelnen Standorten ein. Die Edge-Geräte werden sicher mit dem zentralen Management-Dashboard vernetzt und erhalten die richtigen Anwendungen. Das Portal bietet eine Auswahl an zertifizierten und getesteten Plattformen, die für gängige Workloads ausgelegt sind. Auf diese Weise ist die Auswahl der richtigen Plattform für Anwendungen kein Ratespiel mehr.

Andrew Brewerton, CSO von Sunlight, sagt dazu: "Die Besonderheiten von Edge-Projekten erfordern den Einsatz einer großen Anzahl von Geräten, entweder an mehreren Standorten, z. B. in einer Restaurantkette, oder an mehreren Produktionslinien, z. B. in einer industriellen Fertigungsanlage. Für Systemintegratoren und Wiederverkäufer ist die schnelle und nahtlose Bereitstellung von Edge-geeigneten Plattformen, die auf Edge-geeigneten Servern laufen, wichtig, um die Kosten- und Platzersparnis zu erzielen, die bei Großprojekten gefordert ist."

"Avnet Integrated hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen wie Sunlight zu exponentiellem Wachstum zu verhelfen, indem wir eine umfassende Plattform von der Konzeption bis zur Implementierung anbieten. Dies ist insbesondere auf dem stark wachsenden Markt für Edge-Computing von Bedeutung, auf dem innovative Lösungsanbieter wie Sunlight einen Partner benötigen, der Integrationsdienstleistungen global skalieren und die Kundenreichweite sowie die Kapitalauslastung über E-Commerce- und Finanzlösungen für Endverbraucher steigern kann. Wir freuen uns darauf, dieses großartige Portal um weitere Lösungen und Regionen von Sunlight zu erweitern", kommentiert Nicole Enright, Präsidentin von Avnet Integrated.

Das digitale Portal ist jetzt in der gesamten EMEA-Region für Partner verfügbar, die eine vorkonfigurierte Edge-Lösung bestellen möchten: https://webshop.sunlight.io/customer/account/login/

Möchten Sie mehr über das digitale Portal für Edge-as-a-Service erfahren? Am 31. März 2022 können Sie an einer Live-Demo und einem Q&A-Webinar teilnehmen. Registrieren Sie sich hier: https://landing.sunlight.io/eaas-storefront-demo

Wenn Sie zu den ersten gehören wollen, die Ihre vorkonfigurierte Edge-Lösung in Nordamerika oder Asien bestellen, können Sie sich hier anmelden: https://landing.sunlight.io/register-interest-storefront

Über Sunlight

Sunlight ermöglicht Performance überall von der Cloud bis zur Edge. Der HCI-Stack von Sunlight ermöglicht es, dass Anwendungen aus den Bereichen KI, Big Data, Analytik und Rendering im Vergleich zu früherer Virtualisierung dreimal schneller laufen. Unternehmen und MSPs nutzen Sunlight zur Kostensenkung bei der Bereitstellung von High Performance IT um 70 %. Wenden Sie sich an info@sunlight.io, wenn Sie Fragen haben, eine Demo anfragen möchten, Sunlight-Partner werden wollen oder eine kostenlose Testversion wünschen.

Über Avnet Integrated

Avnet Integrated ist der Integrationszweig von Avnet Inc. und bietet weltweit umfassende Systemintegrations-, Geschäfts- und Servicelösungen an. In Zusammenarbeit mit den führenden Plattformanbietern der Branche hilft Avnet Integrated seinen Kunden, ihren Kapitaleinsatz zu optimieren, den Umsatz anzukurbeln und ihr Markenerlebnis zu verbessern, was letztlich zu einem schnelleren Umsatz- und Margenwachstum führt. Weitere Informationen finden Sie unter www.avnet.com/integrated.

