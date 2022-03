Nicht elektrisches Spritzeninfusionssystem Insignis eignet sich ideal für den Notfalleinsatz

Andrew Sealfon, der Vorsitzende und Gründer von Innovative Health Sciences LLC (im Folgenden kurz "IHS"), hat heute den Opfern des Ukraine-Kriegs 1000 tragbare, nicht elektrisch betriebene Infusionspumpen versprochen.

Das Spritzeninfusionssystem Insignis umfasst ein vollständig mechanisches, nicht elektrisches Infusionspumpensystem mit zugehörigen Flusskontrollgeräten sowohl für intravenöse als auch für subkutane Vorrichtungen. Das tragbare System wirkt unabhängig von Batterie- oder Stromanschluss, sodass es platzgünstig gelagert, transportiert und für Notfallsituationen eingesetzt werden kann, in denen nur wenige oder gar keine Ressourcen vorhanden sind. Das Insignis-System wurde umfassenden Tests unterzogen und erhielt im Mai 2021 die Zertifikation nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 13485 sowie die CE-Kennzeichnung. Die CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) ermöglicht es IHS, das System überall in der Europäischen Union anzubieten.

Anders als andere Hersteller von Infusionssystemen ermöglicht es das Insignis-System, die Infusionsgeschwindigkeit einfach und rasch ohne Tropfenkammern oder ungenau eingestellte Steuerungen der Tropfgeschwindigkeit zu steigern und anzupassen. Es besteht aus folgenden Bauteilen:

Mechanische Spritzensteuerung mit 13,5 psi

Intravenöse Kontrolle

OneSett-Satz zur subkutanen Verabreichung

Dieses System geht auf 80-90 des bei einer Infusionstherapie bestehenden Bedarfs ein und bietet Einfachheit, Sicherheit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. In Notfällen kann es wie folgt genutzt werden:

Hypodermoklyse (subkutane Rehydratation, falls kein intravenöser Zugang gelegt werden kann)

Antibiotika oder Virostatika

Arzneimittel zur Unterstützung des Flüssigkeitsvolumens

Die derzeitigen schrecklichen Geschehnisse in der Ukraine zerstören Krankenhäuser, Stationen und Versorgungszentren, was die medizinische Versorgung stark einschränkt. Sealfon und IHS versprechen 1000 Infusionspumpen, um den Menschen besser die Hilfe zu geben, die sie unbedingt benötigen, sowie auch jegliche Art von Schulung für ukrainische Soldaten und Zivilisten in der optimalen Nutzung des Systems.

Die 1000 Insignis-Pumpen werden in den nächsten 60 Tagen zur Auslieferung vorbereitet. Sie werden an Drittstellen und -einrichtungen weitergegeben, die den Opfern des Konflikts Hilfe anbieten.

Sealfon und IHS koordinieren auch Spenden von Privatpersonen und richten eine GoFundMe-Seite ein, damit auch andere einen Beitrag für zusätzliche Insignis-Pumpen und ergänzende Artikel für die Opfer des Ukraine-Konflikts leisten können. Kontaktieren Sie bitte für weitere Informationen dazu info@innohealthsci.com oder gehen Sie auf die Webseite https://gofund.me/508a32c3.

Innovative Health Sciences, LLC, mit Sitz in New York liefert innovative Lösungen für den Markt für Arzneimittelinfusionen. IHS verfolgt einen patientenzentrierten, zukunftsorientierten Ansatz; unser Ziel ist es, Patienten die höchstmögliche Lebensqualität zu bieten, indem wir es ihnen ermöglichen, ihre Infusionen selbst zu kontrollieren.

Tyler Kilcoin

+1 845 610 5665

tkilcoin@innohealthsci.com