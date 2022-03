Promotion vor Ort, um Dienstanbietern 6 Monate kostenlose Lizenzierung für VHS, VHS Lite und Virtuozzo-Anwendungsplattform für WordPress zu gewähren

Virtuozzo, der führende Anbieter alternativer Cloud-Plattformen, hat heute bekannt gegeben, dass er auf dem CloudFest 2022 zwei nie zuvor gesehene Lösungen vorführen wird, die Serviceanbieter dabei unterstützen sollen, moderne cloudbasierte Lösungen auf den Markt zu bringen, die lange ignorierte Marktanforderungen erfüllen. Bei den Produkten handelt es sich um die PaaS-fokussierte Virtuozzo-Anwendungsplattform für WordPress und Virtuozzo Hybrid Server Lite. Um ihr Leistungsversprechen zu gestalten, werden die Führungskräfte von Virtuozzo zwei Keynote-Präsentationen halten, in denen die aktuellen Branchentrends und die Landschaft skizziert werden, die den Bedarf an diesen Dienstleistungen prägen. An den Sitzungen werden auch praktische Strategien für Dienstleister vorgestellt, um die neuen Lösungen so zu integrieren und einzusetzen, dass sie ihre Wettbewerbsposition stärken und gleichzeitig ihr Geschäft ausbauen können.

Besucher können Virtuozzo, einen Platinum-Sponsor der Veranstaltung, während der gesamten Messe (22.-24. März) im Europa-Park an Stand C01 besuchen. Darüber hinaus erhalten Dienstanbieter im Rahmen einer speziellen Promotion vor Ort sechs Monate lang kostenlose Lizenzen für Schlüssellösungen, die während der Konferenz vorgestellt werden.

Virtuozzo: Cloud für alle

Als Unternehmen hat sich Virtuozzo in den letzten Jahren strategisch weiterentwickelt, um eine polarisierende Lücke im Cloud-Enablement-Markt zu füllen. Die gängigsten Wege in die Cloud nutzen Hyperscaler- oder unternehmensorientierte Plattformen, die im Allgemeinen unflexibel, kostenintensiv und zu komplex für die Verwaltung durch nicht spezialisierte Endbenutzer sind. Dies benachteiligt viele Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen. Hier kommt Virtuozzo ins Spiel.

"Am Anfang stand das Versprechen, dass die Cloud einfach sein würde. Für alle zugänglich. In Wirklichkeit haben sich die Dinge nicht so entwickelt", sagte Alex Fine, CEO von Virtuozzo. "Virtuozzo löst dieses Problem durch kooperative Partnerschaften mit Dienstanbietern, die es ihnen ermöglichen, alternative Cloud-Anbieter mit umfassendem Service zu werden."

Virtuozzo entwickelt und liefert den umfassendsten Cloud-Plattform-Stack, der speziell für Dienstanbieter entwickelt wurde. Diese Infrastruktur ermöglicht es Dienstanbietern, schnell ein breites Portfolio an Cloud-Diensten zusammenzustellen, die einfach zu verwenden, einfach zu verwalten und einfach zu skalieren sind. Dadurch können sie sich dann auf Bereiche konzentrieren, in denen sie sich stark differenzieren können, von der Bereitstellung einzigartiger Produkte und Fähigkeiten bis hin zum High-Touch-Kundensupport.

Keynote-Präsentationen von Virtuozzo

The Service Provider Landscape in 2022: Where is the Low-Hanging Fruit? (Die Dienstleisterlandschaft im Jahr 2022: Wo sind die schnell erreichbaren Ziele?)

22. März um 15:45 Uhr MEZ

Carlos Rego, der Vorstand für strategische Entwicklung bei Virtuozzo, spricht die Achterbahnfahrt an, die Hoster, MSPs und Cloud-Anbieter in den letzten zehn Jahren erlebt haben. Er bietet eine fachkundige Perspektive auf die komplexe Landschaft, in der sie derzeit tätig sind, wie sich die Branche entwickelt und wie diese Dienstleister ihr Geschäft strategisch ausbauen können, ohne ihren Betrieb übermäßig zu belasten.

WordPress Hosting? It's Time to Grow Up (WordPress-Hosting? Es ist Zeit, sich weiterzuentwickeln)

23. März um 16:40 Uhr MEZ

In seiner zweiten Präsentation wird Carlos Rego realisierbare Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung rund um die boomende, über 500 Milliarden USD schwere WordPress-Wirtschaft vorstellen. Mit neuen PaaS-Funktionen über die Virtuozzo-Anwendungsplattform für WordPress, die auf geschäftskritische WordPress-Sites abzielen, können Dienstanbieter ihre Unternehmen stärken und gleichzeitig zur Modernisierung eines enormen Ökosystems beitragen, das heute als veraltet angesehen werden kann.

Ein Treffen vereinbaren

Um sich mit einem Virtuozzo-Teammitglied vor Ort zu treffen, wenden Sie sich an info@Virtuozzo.com.

Über Virtuozzo

Virtuozzo (www.virtuozzo.com) bietet die führende alternative Cloud-Plattform für Dienstanbieter, die es ihnen ermöglicht, Cloud-Dienste zu verkaufen, die zugänglicher, erschwinglicher und benutzerfreundlicher sind als Hyperscaler-Lösungen. Das Vermächtnis des Unternehmens umfasst die Entwicklung der ersten kommerziell erhältlichen Container-Technologie und seit mehr als 20 Jahren einen wesentlichen Beitrag zu zahlreichen Virtualisierungs- und Open-Source-Projekten. Heute werden Cloud-Lösungen von Virtuozzo von mehr als 700 Cloud-Service-Providern, Managed-Service-Providern und Hosting-Providern in 80 Ländern verwendet. Virtuozzo hat seinen Sitz in Schaffhausen in der Schweiz und beschäftigt mehr als 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den USA, in Großbritannien, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

