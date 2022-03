Q4 Inc. (TSX: QFOR), eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, kündigt die Teilnahme an kommenden Investorenveranstaltungen an, darunter Kamingespräche und Investorenkonferenzen.

29. März 2022: Canaccord Genuity Tech 2022, Themes in a Stock Picker's Market

Darrell Heaps, Chief Executive Officer, wird an einem virtuellen Kamingespräch im Rahmen des Events "Canaccord Genuity Tech 2022: Themes in a Stock Picker's Market" teilnehmen. Darrell gehört zu den Rednern der Podiumsdiskussion Spending to be a Category Killer Growth vs. Profitability um 9.00 Uhr ET. Interessierte melden sich bitte bei Canaccord Genuity über diesen Link an.

28. bis 30. März 2022: Maxim Virtual Growth Conference 2022

Am 29. März laden Darrell Heaps, Chief Executive Officer, und Ryan Levenberg, Chief Financial Officer, zu einer virtuellen Präsentation und Investorengesprächen im Rahmen der M-Vest Virtual Conference Series: Virtual Growth Conference 2022 ein. Interessierte können sich hier anmelden. Im Anschluss an den Event kann die Präsentation unter https://m-vest.com/events/2022-virtual-growth-conference/p/qfor abgerufen werden.

7. April 2022: Credit Suisse The Investor Landscape: Hidden Gems Conference

Q4 Inc. wird am 7. April an der Hidden Gems Conference der Credit Suisse in New York teilnehmen. Auf dem Programm des Events stehen persönliche Gespräche mit Investoren und Podiumsdiskussionen. Wir freuen uns auf persönliche Begegnungen mit Investoren. Nach der Veranstaltung wird eine Kopie der Präsentation auf der Investor-Website von Q4 unter https://investors.q4inc.com/ abrufbar sein.

Über Q4 Inc

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Events, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen, darunter viele der renommiertesten Marken der Welt. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Nähere Informationen unter q4inc.com.

