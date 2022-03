Für die Aktien der beiden britischen Energieriesen Shell und BP dürfte es im heutigen Handel wieder Gegenwind geben. Denn die Ölpreise haben am Dienstag ihre deutlichen Abschläge vom Vortag ausgeweitet. So sind im gestrigen Handel die beiden für die Finanzmärkte wichtigen Ölsorten unter die Marke von 100 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag wurde ein Barrel der Nordseesorte Brent mit 100,93 Dollar gehandelt. Das waren 5,85 Dollar weniger als am Vortag. Zeitweise war der Brent-Preis bis auf 97,44 Dollar ...

