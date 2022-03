The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.03.2022ISIN NameLT0000630063 LITAUEN,REP 19/22IT0005090995 CASSA D.PR. 15-22 FLR MTNDE000DK0B8N2 DEKA ANL.14/UNBEFR.DE000BLB7M06 BAY.LDSBK.IS. 19/25DE000HLB06B0 LB.HESS.-THR.INFL.03A/14DE000HLB5F61 LB.HESS.THR.CARRARA09L/17DE000HLB4WM6 LB.HESS.-THR. IHS 19/22DE000NLB89V2 NORDLB GELDM.FRN 10/17DE000LB1P2M2 LBBW STUFENZINS 18/22FR0012649333 AGENCE FR. LOC. 15/22 MTNXS0759310930 DNB BOLIGKRED. 12/22 MTNXS0757376610 GRD-DUCAL LUX. 12/22XS1206540806 VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLRXS1205627547 VATTENFALL 15/77 FLRXS1843461689 KONG.ACT.SYS 18/25CH0358181219 DT.BANK 17/22 SFXS1794195724 WPP FINANCE 18/22 FLR MTNXS1965457275 MB AUSTR.PAC 19/22 MTNDE000NLB1K09 NORDLB IS.S.1660US46556MAF95 ITAU UNIBCO HDG 12/22 MTNDE000HLB4G20 LB.HESS-THR.IS.Z.E.03A/13XS1577799312 OVERS.-CHIN.BKG.17/22 MTNXS1572322318 AZURE NOVA I.FI.17/22 MTNXS1582233760 AMER.HONDA F. 17/22 MTN AXS1582346703 KUWAIT 17/22 REGSDE000DK0JTP1 DEKA OPF MTN R.2099XS1582433428 TRAFIGURA GRP. 17/UND.FLRDE000DK0JTM8 DEKA OPF MTN R.2097US4380908883 HON HAI PR. SP.144A GDR/1