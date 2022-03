Es gibt eine Aktie, die ich als meine Lieblingsaktie mit 5 % Dividendenrendite bezeichnen kann. Müsste ich mich allerdings entscheiden, so fiele meine Wahl auf Store Capital (WKN: A12CRU), einen Real Estate Investment Trust, der derzeit über 2.800 Immobilien besitzt, in den auch Warren Buffett investiert. Und der 0,385 US-Dollar je Vierteljahr an die Investoren auszahlt, die bei einem Aktienkurs von 28,73 US-Dollar einer Dividendenrendite von ca. 5,3 % entsprechen. Aber es gibt natürlich andere ...

