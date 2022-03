Was ist mit der Lenzing-Aktie (WKN: 852927) los? Seit Jahresbeginn fiel der Kurs um mehr als 24 % auf aktuell 92,50 Euro (Stand: 15. März 2022). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt jetzt bei 22,3. Ich denke, so sieht eine gute Einstiegschance aus. Warum, das erzähle ich dir jetzt. Lenzing meldet sich stark zurück Nach dem Verlustjahr 2020 steigt die Stimmung beim Faserhersteller wieder. Der Post-Pandemie-Optimismus in der Textilindustrie sorgte zu Beginn des Jahres 2021 für einen starken Anstieg der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...