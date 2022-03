DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Notenbankchef Jerome Powell hat der Fed-Sitzung einen Großteil der Geheimnisse genommen, als er dem Kongress Anfang des Monats mitteilte, dass er stark dazu neigt, eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte zu unterstützen. Mit seinen Äußerungen widersprach er einigen US-Notenbankern, die argumentiert hatten, dass die hohe Inflation einen aggressiveren Beginn der Zinserhöhungen erfordere. Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine betonte Powell außerdem, dass die Fed in einem schwierigen Umfeld "wachsam und flink" sein müsse. Eine Zinsanhebung wäre die erste Erhöhung seit Dezember 2018. Die Inflation liegt mit 7,9 Prozent auf den höchsten Stand seit 40 Jahren und weit über dem Zielwert von 2 Prozent. Mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte würde der Zins auf 0,25 bis 0,50 Prozent steigen. Wegen der hohen Inflation war zwischenzeitlich sogar über eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte spekuliert worden. Doch wegen des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Unsicherheit für Wirtschaft und Märkte wurde diese Spekulation wieder ausgepreist. Die Fed wird auch neue Projektionen zu Zinsen, Wachstum und Inflation vorlegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MORPHOSYS (22:02)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR 2021 Gj21 ggVj Zahl Gj20 Umsatz 173 -41% 8 292 Operativer Gewinn -282 -- 8 27 Konzernüberschuss bereinigt -233 -- 7 98 Ergebnis je Aktie unverwässert -7,56 -- 12 3,01

Weitere Termine:

07:30 DE/BMW AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Jahreskonferenz

via Livestream), München

07:30 DE/Synlab AG, Jahresergebnis, München

07:35 ES/Inditex SA, Jahresergebnis, A Coruna

08:00 DE/DMG Mori AG, Jahresergebnis, Bielefeld

10:00 DE/Volkswagen AG (VW), PK (virtuell) zum Jahresergebnis der Marke

Volkswagen, Wolfsburg

10:30 AT/OMV AG, Präsentation (virtuell) zum Capital Markets Day (ab 14:00)

zur Strategie 2030

14:00 DE/Traton SE, Jahres-PK, München

17:45 DE/Patrizia AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Eckert & Ziegler, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

First Sensor: 0,35 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 13:30 Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +3,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +3,3% gg Vm 15:00 Lagerbestände Januar PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +2,1% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.130,00 +1,1% E-Mini-Future S&P-500 4.282,50 +0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 13.576,25 +0,9% Nikkei-225 25.762,01 +1,6% Schanghai-Composite 3.166,14 +3,3% +/- Ticks Bund -Future 161,34 -34 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.917,27 -0,1% DAX-Future 13.980,00 +0,7% XDAX 13.982,86 +0,7% MDAX 30.354,02 -0,6% TecDAX 3.114,33 -0,1% EuroStoxx50 3.738,11 -0,1% Stoxx50 3.518,01 -0,0% Dow-Jones 33.544,34 +1,8% S&P-500-Index 4.262,45 +2,1% Nasdaq-Comp. 12.948,62 +2,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,58 +31

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler zur Eröffnung am Mittwoch. Im Blick steht weiter der Ukraine-Krieg, wobei sich Brentöl nach dem starken Rückgang der vergangenen Tage nun bei 100 Dollar je Fass einzupendeln scheint. Daneben hoffen Marktteilnehmer, dass sich die US-Notenbank nach der erwarteten Zinserhöhung um 25 Basispunkte weniger "hawkish" äußert als zuletzt befürchtet. Und schließlich rückt nun auch der Verfall in den Blick, am Freitag laufen Optionen und Futures auf die Indizes sowie Optionen auf die Einzelaktien aus. "Zunächst bleibt es noch beim Erholungsmodus", sagt ein Marktteilnehmer. Gestützt wird die Stimmung auch von guten Vorlagen. Auch die Börsen in Hongkong und Shanghai haben ihre tagelange Talfahrt nun gestoppt.

Rückblick: Knapp behauptet - Ein deutlicher Rücksetzer aus dem frühen Geschäft wurde im Verlauf aufgeholt, weil weiter stark fallende Ölpreise für einen positiven Impuls sorgten - mit Blick auf Inflations- und Wachstumssorgen. Der sehr schwache deutsche ZEW-Index belastete kaum, doch dämpften die anhaltenden russischen Angriffe in der Ukraine die Hoffnungen auf ein schnelles Kriegsende. Rohstoffaktien (-2,1%) litten unter weiteren Gewinnmitnahmen. Der Subindex der Medienaktien (+1,9%) wurde von Pearson (+8,6%) nach oben gezogen. Der Verlag hat ein Übernahmeangebot des Beteiligungsunternehmens Apollo zurückgewiesen, was Kursfantasie schürte. Als "ordentlich" wurden die Geschäftszahlen von Generali (+1,5%) eingeschätzt. Trotz eines deutlichen Umsatzzuwachses bei H&M (-3,1%) reagierte die Börse negativ. Im Handel hieß es, die Folgen des Rückzugs aus Russland für die weitere Umsatzentwicklung seien nicht absehbar.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Eon legten um 1,6 Prozent und RWE um 0,9 Prozent zu. Bei RWE sei der Ausblick auf das laufende Jahr gut ankommen, hieß es. Der Versorger habe trotz des Krieges in der Ukraine den Jahresausblick bestätigt. Eon legt am Mittwoch Geschäftszahlen vor. Die Rating-Agentur schätzte jüngst noch, dass bei den Versorgern Uniper und Fortum ein Gewinneinbruch von rund 20 Prozent wegen der Krise zu befürchten sei. Allerdings wies RWE auch auf nicht abschätzbare Ukraine-Folgen hin. Bei Traton (-2%) wurde derweil der Ausblick kritisiert, der vor eventuellen negativen Folgen der Ukrainekrise warnte. Fraport verloren 2,9 Prozent, trotz überwiegend positiv kommentierter Geschäftszahlen. Laut Alsterresearch enttäuschte aber der Ausblick. Daneben drückten Warnstreiks an den Flughäfen Frankfurt und München auf die Stimmung für die Aktie. Eine Dividendenerhöhung trieb Wacker Chemie um 5,9 Prozent nach oben. Bei Encavis (+2,8%) hätten Umsatz- und Ergebnisziffern leicht über Erwartung gelegen, hieß es im Handel. Bei TAG Immobilien (-5,7%) kritisierten Händler den Anstieg des Leerstands.

XETRA-NACHBÖRSE

Nagarro machten bei Lang & Schwarz einen Sprung um rund 5 Prozent auf 137,25 Euro. Der IT-Dienstleister hat 2021 aller Voraussicht nach über den eigenen Erwartungen abgeschlossen, wie er am Abend mitgeteilt hatte. Morphosys legten um rund 2 Prozent zu auf 23,70 Euro. Das Biotechnologieunternehmen hatte mitgeteilt, dass die US-Tochter für das Präparat Monjuvi(R) in den Leitlinien des National Comprehensive Cancer Network(R) als bevorzugte Behandlungsmethode für B-Zell-Lymphome eingestuft wird.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Befeuert von weiter rasant sinkende Ölpreisen ging es kräftig nach oben. Dazu kamen Entspannungssignale von der Inflationsseite, zu denen auch das billigere Öl beitrug. Die Verbraucherpreise in den USA stiegen insbesondere in der Kernrate im Februar deutlich weniger als erwartet, und außerdem ging der Empire State Manufacturing Index überraschend zurück, statt zu steigen. Das dämpfte Spekulationen über einen sehr aggressiven Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, der am Mittwoch aller Voraussicht nach eingeleitet wird. Negative Faktoren wie neue Pandemieängste und der Ukraine-Krieg traten für die Akteure am Aktienmarkt eher in den Hintergrund. Öltitel die großen Verlierer. Ihr Subindex verlor 3,7 Prozent und war zugleich der einzige, der im Minus schloss. An der Spitze lagen Halbleiteraktien (+4,8%) und Autotitel (+4,2%). Intel hinkten mit einem Plus von 0,9 Prozent hinterher angesichts großer Ausgabenpläne in Europa. Optimistische Aussagen auf einer Branchenkonferenz über eine sich schneller als erwartet erholende Nachfrage, gepaart mit den fallenden Ölpreisen, gaben den Aktien von Fluggesellschaften Auftrieb. United Airlines (+9,2%), Southwest Airlines (+4,9%), Delta Air Lines (+8,7%) und American Airlines (+9,3%) rechnen allesamt mit steigenden Umsätzen. Coupa Software brachen um rund 19 Prozent ein. Das Unternehmen enttäuschte mit dem Ausblick auf das Gesamtjahr.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,86 +0,0 1,86 113,3 5 Jahre 2,11 +1,7 2,09 84,9 7 Jahre 2,17 +1,2 2,15 72,6 10 Jahre 2,15 +1,0 2,14 64,2 30 Jahre 2,50 +2,2 2,48 59,9

Die Renditen stiegen im Vorfeld des für Mittwoch allseits erwwarterten Beginns eines Zinserhöhungszyklus in den USA weiter - im Zehnjahresbereich um 1 Basispunkt auf 2,15 Prozent und damit das höchste Niveau seit Sommer 2019.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 16, 2022 02:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.