Börsentag auf einen Blick Aktien: Dax vor Fed-Zinsentscheid erholt DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Der Dax dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Tag der US-Leitzinsentscheidung starten. Vor allem die starke Erholung chinesischer Aktien, die zuletzt durch den Ukraine-Krieg wegen der Nähe der Regierung zu Russland sowie umfassender Corona-Lockdowns massiv unter Druck geraten waren, treibt den Dax wieder in Richtung 14 100 Punkte. Der Broker IG taxierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...