Der amerikanische Technologiekonzern Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, NYSE: MSFT) wird eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 62 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 9. Juni 2022 (Ex-Dividenden Tag: 18. Mai 2022). Im September 2021 kündigte Microsoft eine Dividendenerhöhung um 11 Prozent auf 62 US-Cents je Anteilsschein an. Dies war die 18. jährliche Anhebung in Folge. Microsoft zahlt ...

