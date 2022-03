Barcelona, 16. März 2022 (ots/PRNewswire) -RateGain Technologies, ein weltweit tätiger Anbieter von SaaS-Lösungen für das Reise- und Gastgewerbe, hat heute bekannt gegeben, dass Rakuten Travel Xchange (RTX), der global tätige Geschäftsbereich für Hotelkonnektivität und Reisetechnologie innerhalb der Rakuten Group, sich für RateGain entschieden hat, um sein umfangreiches weltweites Angebot, unter anderem auch Top-Hotel-Ketten, auszubauen.Die Zahl der Fälle nach der Omikron-Welle geht weltweit zurück und die Menschen beginnen, Reisepläne zu schmieden. Die Rakuten Group möchte daher sicherstellen, dass die Reisenden die richtige Entscheidung für sich treffen können, indem ihnen auf der Plattform eine breite Palette von Optionen zur Verfügung steht, wenn sie zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder eine Reise ins Ausland planen.Anna Tsujihata, Head of Hotel Contracting & Connectivity bei Rakuten Travel Xchange Pte. Ltd. erklärte: "Unser Ziel ist es, die weltweite Expansion des Reisegeschäftsbereichs von Rakuten zu beschleunigen, und wir suchen nach Partnern, die die direkten Beziehungen zu den Unterkunftspartnern verbessern können, um den Vertrieb unserer bestehenden vertraglich vereinbarten Bestände zu erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass das große Netzwerk von RateGain und der ähnliche globale Ansatz uns helfen werden, unsere Partnerschaften auf Angebots- und Nachfrageseite weiter auszubauen, indem wir Partnern, die mit Rakuten zusammenarbeiten möchten, einen einfachen und effizienten Zugang bieten."Die Distributionsplattform von RateGain ist eines der weltweit größten Netzwerke von Hotelimmobilien und Nachfragepartnern wie Rakuten. Über dieses Netzwerk finden Hotels und Hotelketten Zugang zu über 400 Kanälen, darunter erstklassige Reise-Websites, Meta-Suchmaschinen und GDSs, und die Nachfragepartner können auf über 191.000 Unterkünfte zugreifen.Kamesh Shukla, Executive Vice President für die Regionen Asien-Pazifik, Naher Osten bei RateGain, fügte hinzu: "Wir befinden uns in der aufregendsten Phase der menschlichen Evolution. Die Pandemie hat alles wieder auf Anfang gesetzt. Das Kundenverhalten hat sich massiv verändert. Unternehmen wie die Rakuten Group, die an beiden Extremen präsent sind, haben einen klaren Vorteil, da sie die Herausforderungen von morgen mit Technologie lösen wollen und wir sind stolz darauf, Teil dieser Reise zu sein."Informationen zu RateGain:RateGain Travel Technologies Limited ist ein weltweit tätiger Anbieter von SaaS-Lösungen für das Reise- und Gastgewerbe, der mit mehr als 2200 Kunden in über 100 Ländern zusammenarbeitet und ihnen hilft, ihre Umsätze durch Akquise, Bindung und Ausweitung des Marktanteils zu steigern. RateGain wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indien. Heute arbeitet RateGain mit den Top 23 von 30 Hotelketten, den Top 25 von 30 Online-Reisebüros und allen führenden Autovermietungen zusammen, darunter acht Global Fortune500-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf www.rategain.comInformationen zu Rakuten Travel Xchange:Rakuten Travel Xchange ist der Geschäftsbereich für Hotelkonnektivität und Reisetechnologie innerhalb der Rakuten Group - einer weltweit tätigen Gruppe von E-Commerce-, Fintech-, Digital- und Kommunikationsdienstleistungsunternehmen. Rakuten Travel Xchange fungiert als Brücke zwischen Unterkünften und Kunden weltweit und bietet sein weltweites Inventar und die direkt ausgehandelten Preise von Rakuten Travel und Rakuten LIFULL STAY an. Durch uns können unsere weltweiten Kunden ihre Gäste an jeden beliebigen Ort der Welt schicken - stets mit der neuesten skalierbaren Spitzentechnologie.Pressekontakt:Ankit Chaturvedi,AVP Marketing - RateGain,ankit.chaturvedi@rategain.com,+91-9654502760Original-Content von: RateGain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122239/5171826