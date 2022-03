Lausanne (ots) -In 2020 lehnte das Schweizer Volk 5G mehrheitlich ab. Zwei Jahre später haben sich die Meinungen erheblich geändert. Die neue jährliche Zufriedenheitsumfrage des Online-Vergleichsportals bonus.ch zum Thema Telekommunikation, die bei mehr als 1'300 Personen durchgeführt wurde, zeigt in der Tat, dass 5G seit seiner Einführung in der Schweiz an Popularität gewonnen hat.5G: jetzt von einer Mehrheit befürwortet5G ist zwar immer noch umstritten, hat aber innerhalb von zwei Jahren deutlich an Popularität gewonnen. In 2022 gaben 49% der Befragten an, "unbedingt" oder "eher" für diese neue Technologie zu sein, in 2020 waren es nur 35%. Eine ablehnende Haltung haben jetzt nur noch 27%, gegenüber 44% vor zwei Jahren. Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung (24%) hat sich jedoch nach wie vor keine Meinung gebildet.Wenn man nur die Befragten berücksichtigt, die sich in dieser Frage entschieden haben, überwiegen mit 65% der Stimmen eindeutig die "für" gegenüber den 35% "gegen".Die wichtigsten Gründe für ein "dafür"Der technologische Fortschritt (vernetzte Objekte, Automatisierung usw.) bleibt mit 55% das wichtigste Argument, das von den Befürwortern von 5G angeführt wird. Im Vergleich zu 2020 gewinnt der persönliche Nutzen (höhere Internetleistung usw.) an Bedeutung. Ein Drittel der Befragten gibt an, dass sie 5G aufgrund des persönlichen Nutzens befürworten. Die Reduzierung des Energiekonsums wird von 9% der Befragten angegeben.Die wichtigsten Gründe für ein "dagegen"Die Gegner von 5G heben mehrheitlich die Gesundheitsrisiken hervor (47% gegenüber 60% in 2020). Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umwelt (32% gegenüber 28%) und der Cybersicherheit (12% gegenüber 7%) gewinnen im Vergleich zu 2020 an Boden.71% der Männer befürworten 5G, gegenüber 55% bei den FrauenFrauen stehen 5G zwar immer noch weniger positiv gegenüber, aber die Meinungen haben sich im Vergleich zu 2020 deutlich verändert. Vor zwei Jahren waren 73% der Frauen gegen diese neue Technologie. Heute sind es nur noch 45%.Was die Männer betrifft, so bestätigen sich die positiven Meinungen: Von 56% in 2020 ist dieses Verhältnis auf 71% in 2022 gestiegen.Ein mehrheitliches "Ja" in der Deutschschweiz und in der italienischen Schweiz. Bei den Westschweizern sind die Verhältnisse weniger klar.Zwar sind die Westschweizer nach wie vor am zurückhaltendsten gegenüber 5G, doch hat diese Technologie innerhalb von zwei Jahren an Popularität gewonnen. Während in 2020 noch 47% der Befragten gegen die Einführung von 5G waren, sind es nun nur noch 27%. 34% haben keine Meinung zu diesem Thema.In der Deutschschweiz hat sich der Trend kaum verändert. Von 49% Befürwortern stieg der Anteil in 2022 auf 53%. Die Meinungen sind jedoch stärker ausgeprägt, da 30% "gegen" 5G sind, während nur 17% keine Meinung dazu haben.In der italienischen Schweiz haben sich die Meinungen ebenfalls stark geändert. Von 38% "dafür" in 2020 ist der Prozentsatz zwei Jahre später auf 54% gestiegen! Nur 19% geben an, "gegen" 5G zu sein, während es 2020 noch 36% waren.Es ist auch interessant, sich nur auf diejenigen Internetnutzer zu konzentrieren, die sich in dieser Frage entschieden haben. So sind bei den italienischsprachigen Schweizern fast drei Viertel für 5G, bei den Deutschschweizern sind es 64% und bei den Westschweizern 59%.40- bis 59-Jährige befürworten 5G am meistenDie 40- bis 59-Jährigen zeigen das grösste Interesse an 5G. Nur 22% von ihnen stehen dieser neuen Technologie ablehnend gegenüber, verglichen mit über 28% in den anderen Alterstranchen.Direktzugang zum Rapport:https://www.bonus.ch/Pdf/2022/Mobilfunktelefonie-5G.pdfDirektzugang zum Vergleich:https://www.bonus.ch/zrIJ9DV.aspxPressekontakt:Für weitere Informationen:bonus.chPatrick DucretCEOPlace Chauderon 20B1003 Lausanne021 312 55 91ducret(a)bonus.chLausanne, den 16. März 2022Original-Content von: bonus.ch S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008668/100886560