Der DAX dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Tag der US-Leitzinsentscheidung starten. Vor allem die starke Erholung chinesischer Aktien, die zuletzt durch den Ukraine-Krieg wegen der Nähe der Regierung zu Russland massiv unter Druck geraten waren, treibt den DAX wieder in Richtung 14.100 Punkte. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gewann in der Spitze fast neun Prozent. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Auftakt bis zu 2,1 Prozent höher auf 14.217 Punkte. Tags zuvor war ...

