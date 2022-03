Kauflaune bei den Anlegern am Mittwoch: Der XDAX gewinnt am Morgen 2,1 Prozent auf 14.209 Punkte. Am Dienstag war der DAX zeitweise bis auf 13.577 Punkte gefallen, bevor er die Verluste fast komplett wieder ausgleichen konnte. Neben der Kursexplosion bei China-Techwerten gibt es Neuigkeiten aus der Ukraine.Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich zu den Gesprächen mit Russland vorsichtig optimistisch. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...