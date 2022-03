Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Beginn des US-Zinserhöhungszyklus dürfte heute beschlossen werden, so die Analysten der Helaba.Zwar seien die Umstände wegen des Krieges in der Ukraine nicht idealtypisch, die Notenbank müsse aber auf die hohe Inflation bei gleichzeitig solider Arbeitsmarktlage reagieren. FED-Chef Powell habe schon vor geraumer Zeit darauf hingewiesen, dass hohe Teuerungsraten konjunkturell negative Wirkungen haben könnten. Die rückläufigen Konsumklimaindikatoren würden dies zeigen und so müsse die FED dem Preisdruck entgegenwirken. Ein Zinsschritt um 25 Basispunkte sei wahrscheinlich und vollständig eskomptiert. Darüber hinaus werde marktseitig eine Serie von weiteren Zinserhöhungen in diesem und im nächsten Jahr erwartet. ...

