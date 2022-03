Bonn (ots) -Wie können Schülerinnen und Schüler ihre Talente am besten entfalten - und wer unterstützt sie dabei? Diese Fragen beantwortet der Begabungslotse, das größte deutsche Online-Portal zur Begabungsförderung, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Unter www.begabungslotse.de können sich Eltern, Jugendliche und Lehrkräfte umfassend und eigenständig über Beratungsangebote und Fördermöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Schule informieren. Im Jubiläumsjahr präsentiert sich der Begabungslotse mit neuer Technik, neuen Inhalten und einer Jubiläumskampagne, die Nutzen und Perspektiven aufzeigt.Der Begabungslotse wurde 2012 von Bildung & Begabung im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gestartet, um einen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung zu leisten. Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler finden hier umfassende und leicht verständliche Antworten auf alle Fragen rund um die Begabungsförderung: Wo gibt es ein geeignetes Förderangebot für mein Kind? Welche Schule ist die richtige für mich? Wie kann ich als Lehrkraft junge Talente bestmöglich fördern?Alle Inhalte sind so aufbereitet, dass die Nutzerinnen und Nutzer das Online-Portal unabhängig von Vorwissen oder individueller Lebenssituation nutzen können. Neben den für sie passenden Angeboten erhalten sie auch alle notwendigen Hintergrundinformationen und Hilfestellungen, damit Jugendliche ihre Potenziale voll ausschöpfen können und bestmöglich gefördert werden."Jedes Kind steckt voller Potenziale. Diese gilt es nicht nur zu entdecken, sondern auch zur Entfaltung zu bringen. Möglichst von Anfang an ein Leben lang", sagt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. "Zuvorderst liegt es in der Verantwortung der Eltern, ihre Kinder zu fördern, Begeisterung zu wecken, Neugier und Wissensdrang zu befriedigen. Mit Kita und Schule leistet der Staat seinen Beitrag und wir alle als Gesellschaft. Zuständig hierfür sind die Länder, vor allem für die Begabtenförderung. Wir als Bund unterstützen sie dabei. Denn gemeinsam wollen wir Chancengerechtigkeit. Jedes Kind und jeder Jugendliche soll sich bestmöglich entwickeln und seine Potenziale entfalten können. Auch weil in jedem Einzelnen unser Rohstoff für die Zukunft steckt."Volker Meyer-Guckel, der Generalsekretär des Stifterverbandes, ergänzt: "Nach wie vor verschenkt Deutschland zu viel Bildungspotenzial. Wir können es uns aber nicht leisten, auch nur ein Talent zurückzulassen. Deutschland braucht jedes einzelne Talent, um Lösungen zu finden für die großen Herausforderungen der Zukunft wie Digitalisierung der Lebenswelt, demografischer Wandel, Klimaschutz. Um Chancengerechtigkeit in der Bildung zu fördern, engagiert sich der Stifterverband gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und seiner Tochter Bildung & Begabung seit vielen Jahren für eine bessere Bildung aller Schülerinnen und Schüler. Der Begabungslotse leistet dazu einen wichtigen Beitrag, weil er Eltern, Jugendlichen und Lehrenden ermöglicht, selbständig und ohne Vorkenntnisse die für sie besten Angebote zu finden."In enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern hat der Begabungslotse sein Angebot über die Jahre kontinuierlich ausgebaut. Zu den Kernfunktionalitäten wie der umfassenden und durch eine Fachredaktion qualitätsgeprüften Datenbank mit über 4.200 Angeboten oder den LänderSPECIALs zur Talentförderung in allen Bundesländern sind neue Formate wie der Begabungskalender oder die Begabungsorte hinzugekommen, ein tagesaktueller News- und Video-Bereich sowie die Öffnung des Redaktionsbereichs für Beiträge von Bildungsanbietern.Im Jubiläumsjahr hat sich der Begabungslotse auch technisch runderneuert, vor allem bei der Suche nach regionalen oder thematischen Förderangeboten, um auf individuelle Fragen noch schnellere und passendere Antworten geben zu können. Neue Inhalte, etwa zu Schülerlaboren oder zum Frühstudium, ergänzen und erweitern das Angebot.Welchen Nutzen der Begabungslotse für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Jugendliche bietet, wie er für mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung sorgen kann und nach welchen Prinzipien er weiterentwickelt wird, zeigt eine Jubiläumskampagne, die heute mit einer Video-Botschaft von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger startet und insgesamt zehn Wochen laufen wird. Alle Beiträge werden im Internet abrufbar sein: www.begabungslotse.de/10-jahre-talententwicklung-begabungsfoerderungÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Mit ihren individuellen Förderprogrammen hilft die Einrichtung Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.