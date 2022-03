von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Anders als bei vielen US-Start-ups sind deren Geschäftsmodelle aber bereits etabliert. Hierzu zählt Clean Logistics aus Hamburg. In Winsen werden seit 2020 Nutzfahrzeuge auf Wasserstoffantrieb umgerüstet. Im vergangenen Jahr wurde der erste Bus an ein ÖPNV-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...