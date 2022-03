Russland verhängt bis zum 30. Juni ein Exportverbot für Weizen, um die heimische Versorgung zu sichern. So liest man es in den letzten Stunden in vielen Medien. Und das Land ist der weltweit größte Weizenexporteur. Droht daher nun weltweit Hungersnot? Bitte genau hinschauen! Wer der Aussage der Tagesschau vertraut, kann durchatmen. Denn während auf vielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...