DGAP-News: Capvis AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

GOTHA COSMETICS EXPANDIERT IN CHINA DURCH DIE ÜBERNAHME DER ICOLOR GRUPPE!



16.03.2022 / 10:05

Der italienische Auftragsfertiger übernimmt die iColor Gruppe in China



Lallio (Italien) und Baar (Schweiz), 16. März 2022 Gotha Cosmetics, führender italienischer Auftragshersteller im Bereich der Farbkosmetik, betritt den chinesischen Markt und verstärkt seine bereits starke und international wachsende Präsenz in der Schönheitsindustrie durch eine Mehrheitsbeteiligung an der iColor Group, einem Unternehmen für kosmetische Formulierung und Abfüllung mit Sitz in China. iColor - ein Kosmetikhersteller aus einer Hand

iColor wurde von dem chinesischen Unternehmer Johnson Shan gegründet, der in der Branche mit einer erfolgreichen Vergangenheit im Verpackungsbereich bekannt ist. Die iColor-Gruppe bietet Hautpflege- und Make-up-Formulierungen, Produktentwicklung und Abfülllösungen für lokale und internationale Marken an. Das Unternehmen verfügt über zwei Produktionsstätten in Suzhou und Shanghai mit einer überdachten Fläche von mehr als 40.000 m².

Beide Anlagen sind mit fortschrittlichen Technologien und Maschinen ausgestattet, die es ermöglichen, eine Vielzahl von Produktkategorien in den Bereichen Emulsionen, Puder und wasserfreie Kosmetika zu verarbeiten. Die Standorte integrieren F&E-, Produktions- und Abfüllabteilungen. Gotha stärkt seine globale Präsenz

Gotha ist ein führender italienischer Auftragshersteller im Bereich der Farbkosmetik mit Sitz in der Nähe von Mailand. Erst 2005 gegründet, hat Gotha ein stetiges Wachstum erlebt und eine hohe Glaubwürdigkeit bei der Formulierung und Verantwortlichkeit bei der Erbringung der besten Dienstleistungen für seine Kunden aufgebaut.

Das Unternehmen verfügt über einen soliden Geschäftshintergrund in den USA und der EMEA-Region und bietet starke Produktlösungen im Bereich der Emulsionen, die die Kosmetikindustrie geprägt haben, sowie bahnbrechende Innovationen bei flüssigen Lippenstiften.

Der Erfolg des Unternehmens beruht auf dem starken Engagement für die Bereitstellung von Make-up-Leistungen in hybriden Lösungen, die auf einfache Weise die Eigenschaften und Vorteile der Hautpflege überbrücken können. Diese Transaktion ermöglicht es Gotha, sein Wachstum mit lokalen Marken in China zu beschleunigen und sein derzeitiges Kundenportfolio bei seiner Expansion in Asien durch lokale Produktion zu unterstützen. Auch schlüsselfertige Lösungen sind möglich, um die Wettbewerbsfähigkeit und Geschwindigkeit zu erhöhen. "Dank dieser Übernahme wird Gotha Cosmetics seine globale Präsenz und seine Produktionskapazitäten stärken und in den asiatischen und insbesondere den chinesischen Markt eintreten, der ein solides und stabiles Wachstum verzeichnet. Wir denken, dass der Zeitpunkt für diese Transaktion perfekt ist und iColor der richtige Partner ist, um diese Märkte zu bedienen und hervorragende Produkte und Dienstleistungen zu liefern. Wir werden uns zunächst auf die Expansion auf dem lokalen Markt konzentrieren, wobei wir die derzeitige Struktur von iColor beibehalten und in der Zwischenzeit unser italienisches Fachwissen im Kosmetikbereich nutzen werden".

Paolo Valsecchi, CEO des Gotha-Konzerns



Firmenkontakte bei Gotha Cosmetics:

Paolo Valsecchi

CEO

+39 035 693937

paolo.valsecchi@gothacosmetics.com in Capvis:

André Weilenmann

Leiter der Abteilung Investor Relations

+41 43 300 58 38

Andre.weilenmann@capvis.com Über Gotha Cosmetics



Gotha Cosmetics ist ein Auftragshersteller für dekorative Kosmetik, der seit seiner Gründung im Jahr 2005 als Spin-off eines High-End-Hautpflegeunternehmens ein schnelles Wachstum verzeichnete. Heute ist Gotha der Partner der innovativsten und am schnellsten wachsenden Schönheitsmarken weltweit. Das Unternehmen verfügt über Vertriebsteams in Paris für die Region Emea und an der West- und Ostküste für die USA. www.gothacosmetics.com Über Capvis



Capvis ist eine der führenden Private-Equity-Gesellschaften in Europa. Die Capvis AG, exklusiver Berater der Capvis-Fonds, erwirbt hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen anführenden mittelständischen Unternehmen. Ziel ist es, Management-Teams dabei zu unterstützen, unternehmerisches Potenzial freizusetzen und neue Spitzenleistungen zu erzielen. Capvis konzentriert sich auf regionale Champions in lokalen Märkten und globale Nischenmarktführer in den Bereichen Industrie & Technologie und Advanced Services. Seit 1990 hat Capvis 61 Transaktionen mit einem investierten Gesamtkapital von mehr als 3.5 Milliarden Euro abgeschlossen. Capvis hat zehn Unternehmen an der Börse kotiert und wurde von der internationalen Presse wiederholt zur besten Private-Equity-Gesellschaft der Schweiz gewählt. www.capvis.com

