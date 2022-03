Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Von Roll blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2021 zurück, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Meldung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:Die Nettoerlöse lagen für das Geschäftsjahr 2021 bei CHF 218,6 Millionen (2020: CHF 212,2 Millionen). Der Umsatz stieg unter Berücksichtigung von Veränderungen im Konsolidierungskreis und vor Währungseffekten um CHF 24,3 Millionen (+12,5%). Auch der Bestelleingang verbesserte sich stark um 19,2% auf CHF 234,8 Millionen - nachdem dieser im Vorjahresvergleich, bereinigt um die aufgegebenen Werke in Frankreich, noch bei CHF 197,0 Millionen lag. ...

