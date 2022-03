Angesichts großer Nachfrage nach Probefahrten hat Polestar angekündigt, sein Netz um Testdrive Hubs an sechs Standorten in Deutschland zu erweitern. So sollen Interessierte den Polestar 2 ab Mitte März an neuen Standorten in Baden-Baden, Bremen, Freiburg, Lüneburg, Rostock und Traunstein testen können. Die Testdrive Hubs ergänzen die Polestar Spaces, wo Kunden vor Ort über die Fahrzeuge von Polestar ...

