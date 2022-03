Frankfurt Am Main, Deutschland, 16. März 2022 (ots/PRNewswire) -Cision freut sich, die Erweiterung seines Dienstleistungsangebots für Unternehmen und Organisationen bekannt zu geben, die über ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) informieren möchten. Die neue Wire-Dienstleistung baut auf dem Bestreben von Cision auf, Kommunikationsverantwortlichen die Möglichkeit zu geben, ihre Zielgruppen noch gezielter zu erreichen und einzubinden.Die Nachfrage nach der Offenlegung von ESG-bezogenen Aktivitäten steigt. Laut Cision's 2021 durchgeführten State-of-the-Press-Release-Bericht teilen Marken mehr als je zuvor ihre ESG-Strategien und -Initiativen über Pressemitteilungen mit. Gleichzeitig berichtet Brandwatch über eine Zunahme von Online-Erwähnungen von ESG-Themen. Mitarbeiter wünschen sich, dass ihre Unternehmen ESG-Richtlinien umsetzen sollten. Zudem achten die Kunden auf die ESG-Aktivitäten einer Marke, wenn sie mit ihnen in geschäftliche Beziehungen treten wollen.Für Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie ihre ESG-Themen den relevanten Zielgruppen vermitteln. Das neue Angebot von Cision PR Newswire ermöglicht es Unternehmen, ihre ESG-Nachrichten an ein kuratiertes Netzwerk von Journalisten, Medien und Finanzinstituten zu senden, die ESG-bezogene Informationen verbreiten.Thomas Leitner, Geschäftsführer von Cision Germany, sagte: "ESG-Themen spielen eine entscheidende Rolle dabei, wie Unternehmen heute von ihren Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Investoren wahrgenommen werden. Deshalb kommt der Kommunikation zu ESG-Themen eine ganz wesentliche Rolle zu. Cisions neuer Wire Versandservice bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre ESG-Themen schnell und gezielt bei der relevanten Zielgruppe zu platzieren.""Das wachsende Bewusstsein und Engagement für ESG-Themen sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Mitarbeitern war eine wichtige Triebfeder für die Entwicklung dieser neuen Produkte", so Nicole Guillot, Chief Operating Officer bei Cision. "Manchmal besteht die Herausforderung für Unternehmen beim Aufbau ihrer ESG-Strategie darin, dass sie nicht immer über die richtigen Instrumente verfügen, um sie erfolgreich umzusetzen. Wir glauben, dass diese neuen Angebote für viele Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg sein werden, wenn es darum geht, ein wirkungsvolles Markennarrativ zu schaffen, das Markenwachstum und Glaubwürdigkeit fördert."Cision PR Newswire-Kunden können die Vorteile der ESG-Distribution für ihre Pressemitteilungen ab sofort nutzen.Über CisionAls weltweit führender Anbieter von Technologien und Informationen für PR-, Marketing- und Social-Media-Management unterstützt Cision Marken und Unternehmen dabei, Kunden und Stakeholder zu identifizieren, mit ihnen in Kontakt zu treten und sich mit ihnen zu vernetzen, um Geschäftsergebnisse zu erzielen. PR Newswire, ein Netzwerk von ca. 1,1 Milliarden Influencern, detailliertes Monitoring, Analysen und die Social-Media-Plattformen Brandwatch und Falcon.io bilden die Spitze einer erstklassigen Lösungspalette. Cision hat Niederlassungen in 24 Ländern in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC. Weitere Informationen über die preisgekrönten Lösungen von Cision, einschließlich der Cision Communications Cloud®, finden Sie unter https://www.cision.de/ und folgen Sie @Cision_DE (https://twitter.com/Cision_DE) auf Twitter.Kontakt:Boris Mayer, Director Marketing D/A/CH & Nordics, Tel. +49 (0) 69 244 32 88-301, Mobil: +49 (0) 151 678 30 362,boris.mayer@cision.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1767668/Thomas_Leitner.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1767667/Nicole_Guillot.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1767666/cision_Logo.jpgOriginal-Content von: Cision Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136798/5172010