Canagold durchschneidet weiterhin hochgradige Goldmineralisierungen in der Hauptader C-West des Projekts New Polaris, EnWave meldete Rekordeinnahmen aus Lizenzgebühren für Dritte und Nettoeinnahmen aus dem Geschäftssegment REV Technology als Teil der Q1-Zahlen für 2022, Dolly Varden Silver erwirbt eine 100%ige Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Homestake Ridge von Fury Gold Mines, Osisko Gold Royalties meldete sehr starke Zahlen für das Gesamtjahr 2021 und GoldMining gründete eine neue Tochtergesellschaft namens U.S. GoldMining Inc.