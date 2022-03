Heute dürfte das Thema Ukraine-Krieg von der Zinsentscheidung der US-Notenbank zumindest mal an der Börse etwas in den Hintergrund gedrängt werden. Die Fed muss und wird auf die massiv gestiegene Inflation reagieren und den Leitzins anheben. Dass eine Erhöhung kommen wird, ist also klar. Das interessante wird deshalb sein, wie stark er angehoben wird. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...