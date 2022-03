DGAP-News: SQUAD Fonds / Schlagwort(e): Fonds/Expansion

Augsburg, 16.03.2022 Nachdem mit Oliver Morath und Thomas Justen in den letzten Wochen zwei Vertriebsprofis die Spezialisten-Boutique SQUAD Fonds verstärkt haben, kann nun ein weiterer Erfolg vermeldet werden: Die HC Capital Advisors GmbH entschied sich für den Ausbau der Zusammenarbeit und SQUAD Fonds gewinnt somit einen weiteren ausgezeichneten Fonds - den GALLO European Small & Midcaps. Die Aktienexperten von HC Capital Advisors mit ihrer Marke "GalloFonds", die sich auf Nebenwerte spezialisiert haben, weisen einen beeindruckenden Track Record auf. Der mehrfach ausgezeichnete Schwesterfonds "SQUAD European Convictions", welcher sich auf Micro- & Smallcaps konzentriert, befindet sich jedoch weiterhin im Softclose. Aus diesem Grund freut es uns ganz besonders, die hohe Nachfrage nun mit dem Gallo - European Small & Midcaps bedienen zu können. "Er ist eine wirkliche Alternative", so Oliver Morath, der jüngst von Flossbach von Storch zu SQUAD Fonds gewechselt ist. "Dieser Fonds erweitert das bestehende Portfolio und bietet den Investoren eine erstklassige Diversifikationsmöglichkeit. Auch unseren institutionellen Kunden bieten wir mit diesem Fonds erneut die Möglichkeit, an unserer Stockpicking-Expertise zu partizipieren. Auch im aktuell herausfordernden Marktumfeld konnte das Team der HC Capital Advisors mit ihren beiden Fonds ihre Qualität erneut unter Beweis stellen." Die beiden Gründer Sebastian Hahn und Jérémie Couix starteten 2014 bei der Spezialisten-Boutique SQUAD Fonds. Fondsberater Lars Hettche stieß im Jahr 2017 vom Bankhaus Metzler zum Gallo-Team. "Der weitere Ausbau unserer Geschäftsbeziehungen freut uns sehr! Wir hoffen auf eine Fortsetzung der langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit und unterstützen den Ausbau der Vertriebsaktivitäten bei SQUAD Fonds gerne mit diesem Schritt", so Sebastian Hahn, Geschäftsführer der HC Capital Advisors GmbH. Der GALLO European Small & Mid Cap Fonds investiert in europäische Nebenwerte. Die Aktienauswahl erfolgt über einen fundamental geprägten Analyseprozess, mit dem Ziel, Unternehmen mit einem Abschlag zum fairen Wert zu kaufen und mittelfristig zu halten. Typische Portfoliounternehmen sind etablierte Marktführer in Nischenmärkten, welche hohe freie Cashflows, starke Bilanzen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufweisen. Zudem sollten sich die Managementteams der Unternehmen durch eine intelligente Kapitalallokation auszeichnen. Über SQUAD Fonds: SQUAD Fonds gehört zur Discover Capital GmbH und versteht sich seit Gründung im Jahr 2004 als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Wertpapieren und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds, damit sich die Fondsberater ganz auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können: die Umsetzung ihrer Anlagestrategie.

