Zur Wochenmitte können die Indices in Deutschland deutlich zulegen. Der Leitindex DAX legt um 370 Punkte (+2,66%) auf 14.287 Punkte zu. Die zweite Reihe im MDAX kann ebenfalls nach verlustreichen Wochen weiter aufholen und steigt um 796 Punkte (+2,62%) auf 31.150 Punkte. Im Technologie Index TecDAX fällt der Zugewinn ähnlich aus und dieser legt um 97 Punkte (+3,12%) auf 3.211 Punkte zu. Die Small Caps im SDAX schließen sich der Tendenz an und gewinnen 351 Punkte (+2,50%) auf 14.382 Punkte. Spannende Einzelaktien rücken in den Fokus der Börsianer und legen überdurchschnittlich zu.

