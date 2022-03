Delivery Hero scheint den letzten Plat im DAX immer mehr zum eigenen Stammplatz werden zu lassen. Nachdem der Konzern bereits am Montag die rote Laterne überreicht bekam, fand er sich auch gestern wieder weit ebgeschlagen am unteren Ende des Spektums.Nur mit Mühe und Not gelang es den Bullen, Delivery Hero (DE000A2E4K43) nicht vollständig ins Bodenlose absacken zu lassen. Zeitweise bewegte die Aktie des Dienstleisterts sich schon unter der Marke von 37 Euro, konnte sich im späten Handel aber immerhin wieder bis auf 38,05 Euro verbessern. Damit blieb es unter dem ...

