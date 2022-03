(shareribs.com) London 16.03.2022 - Die Ölpreise können sich am Mittwoch leicht verbessern. Die anhaltende Unsicherheit über die nächsten Schritte in Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland stützen. In den USA sind die Rohölbestände angestiegen. Wie das private American Petroleum Institute gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,754 Mio. Barrel angestiegen. ...

