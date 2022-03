DJ Cogia verstärkt die Entwicklungsabteilung in Braga

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main/Braga (pts016/16.03.2022/10:45) - Das Frankfurter Technologie-Unternehmen Cogia GmbH, das seinen Kunden erfolgreich KI-basierte Lösungen in den Bereichen Customer Experience, Competitive Intelligence sowie Open Source Intelligence (OSINT) anbietet, hat den Ausbau seiner Entwicklungsabteilung in der portugiesischen Stadt Braga bekannt gegeben.

Braga ist ein aufstrebendes Zentrum für technologische Innovation und beherbergt bereits solche Tech-Giganten wie Apple und Bosch. Nach Angaben des portugiesischen Instituts für nationale Statistik hat Braga den zweithöchsten Anteil an Hochschulstudenten in Wissenschaft und Technik in der Region.

Das Cogia-Büro im Stadtzentrum, das seit 2021 geöffnet ist, wird von João Correia, Managing Director Portugal, geleitet: "Wir verstärken derzeit unser Forschung&Entwicklung-Team mit lokalen Talenten. Braga mit seiner starken Tech-Community ist dafür genau der richtige Ort."

Pascal Lauria, Geschäftsführer von Cogia fügt hinzu: "Mit der weiter ausgebauten Entwicklungsabteilung in Braga treibt Cogia ihre KI-Entwicklung sowie ihr organisches Wachstum in Europa voran."

Über Cogia GmbH

Cogia ist ein Anbieter von KI-basierten und patentierten semantischen Lösungen im Bereich "Big Data Analytics" sowie von Medien-Monitoring-Technologie. Das Unternehmen offeriert Produkte zur intelligenten Informationssuche, -organisation und -analyse für Web- und Social Media. Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem das vorhandene digitalisierte Wissen durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet wird. 2020 erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um die neue Lösung im Bereich "Kundenzufriedenheit": den Cogia Customer Experience Manager (Cogia CXM). Cogia unterstützt Kunden aus Behörden, Wirtschaft, Agenturen und NGOs bei der Auswertung von Internet-Informationen, zu Ihnen zählen Fortune-500-Kunden.

Kontakt:

Kaiserstr. 68, 60329 Frankfurt

Telefon: +49 (0)69 26484 - 11

E-Mail: info@cogia.de

Handelsregister: HRB 120938 Amtsgericht Frankfurt am Main

Website: http://www.cogia.de

(Ende)

Aussender: Cogia AG Ansprechpartner: Sonja Paas Tel.: +49 69 264 8485 11 E-Mail: s.paas@cogia.de Website: www.cogia.ag

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220316016 ]

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2022 05:46 ET (09:46 GMT)