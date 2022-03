Lausanne (ots) -Talent.com (https://de.talent.com/), das schnell wachsende Unternehmen im Bereich der Online-Jobsuche, gab heute eine B-Finanzierungsrunde in Höhe von 120 Mio. US-Dollar mit vorrangiger Beteiligung von Inovia Capital bekannt, an der neben dem bestehenden Investor Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) auch neue Investoren wie Investissement Québec, Climb Ventures, BDC Capital, Fondaction und HarbourVest Partners beteiligt sind.Damit belaufen sich die jüngsten Investitionen auf insgesamt 150 Mio. US-Dollar, einschließlich 30 Mio. US-Dollar an neuer Fremdfinanzierung durch die Technology & Innovation Banking Group der BMO Financial Group. Diese neue Finanzierung ermöglicht es Talent.com, seine nutzerorientierte, programmatische Plattform zur Stellensuche weiter auszubauen, indem es die Relevanz und Effizienz der Stellensuche für Arbeitssuchende verbessert. Die Mittel werden auch dazu verwendet, weltweit neues Personal einzustellen, die Produktentwicklung voranzutreiben, die Marke weiter zu etablieren und das Angebot für KMUs zu erweitern."Wir freuen uns sehr, diesen aufregenden Meilenstein in der bisherigen Geschichte unseres Unternehmens erreicht zu haben", sagt Mitbegründer und Co-CEO Lucas Martínez. "Mit dieser neuen Investition wollen wir unsere Position als eine der führenden globalen Job-Plattformen weiter stärken, neue top Talente einstellen und vermehrt in unsere Produktentwicklung investieren."Talent.com ist in 78 Ländern und 29 Sprachen verfügbar und beschäftigt derzeit 400 Mitarbeiter weltweit. Die firmeneigene Technologie versorgt Arbeitssuchende mit relevanten Stellenangeboten und mit dem Pay-per-Click-Modell ist es Arbeitgebern möglich, ihre Anzeigenkampagnen auf einfache Weise an die jeweilige Performance anzupassen.Als eine der größten Online-Jobbörsen weltweit umfasst die Plattform mehr als 30 Millionen Stellenangebote von rund einer Million Unternehmen. Talent.com zählt in den Rankings der Financial Times, The Globe and Mail oder Deloitte's Technology Fast 500 zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen.Pressekontakt:Grigorij Richtersgrig@filmsunited.co0049 (0)1732631512Original-Content von: Talent.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162092/5172109