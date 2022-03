Noch tanzt er als Prototyp auf dem Eis am Polarkreis, doch in wenigen Wochen startet die Auslieferung: Mercedes stellt der elektrischen Luxuslimousine EQS mit dem EQE einen kleinen Bruder zur Seite. Mercedes bereitet die Markteinführung seines zweiten elektrischen Luxusmodells vor: Noch im Sommer wollen die Schwaben dem Flaggschiff EQS als Limousine den EQE im Format der E-Klasse zur Seite stellen. Wie der Stuttgarter Hersteller bei letzten Testfahrten am Polarkreis mitteilte, sollen die Preise bei 68.847 Euro beginnen. Mercedes EQE: Mit einer Akkuladung bis zu 660 Kilometer weit Dafür gibt...

Den vollständigen Artikel lesen ...