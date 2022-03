Nach rasanten Kursstürzen geht es ebenso rasant aufwärts: Am Mittwoch stieg die Alibaba-Aktie um rund 20 Prozent. Und auch insgesamt läuft es in China besser: Der Hang-Seng-Index in Honkong gewann in der Spitze fast neun Prozent. Dabei stand es lange kritisch für chinesische Technologie-Aktien. Eine US-Großbank hatte die Kursziele für Alibaba und Co sogar völlig eingestampft. Der chinesische Aktienmarkt war zuletzt durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine massiv unter Druck geraten. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...